IOC will im Juli über Brisbane als Ausrichter von Olympia 2032 abstimmen

Brisbane steht de facto als alleiniger Kandidat für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 fest.Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) votierte am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig für die Bewerbung der australischen Stadt. Eine Abstimmung für die endgültige Entscheidung werde bei der Vollversammlung des IOC am 21. Juli in Tokio, zwei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele, stattfinden, teilte das IOC mit.Damit scheiterte eine Bewerbung für eine gemeinsame Austragung der Spiele 2032 in Seoul und Pjöngjang offiziell.Das IOC hatte im Februar Brisbane zum bevorzugten Kandidaten bestimmt. Weitere Bewerberstädte und -Regionen, darunter Seoul-Pjöngjang, Doha, Budapest und Rhein-Ruhr, waren in ständigen Gesprächen mit dem IOC, der ersten Bewerbungsphase, ausgeschieden.