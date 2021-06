Parlament wegen mehrerer Corona-Infektionsfälle vorläufig geschlossen

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung bleibt angesichts mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus am Freitag und Samstag geschlossen.In Parlamentskreisen wurden vier Ansteckungsfälle bestätigt, darunter der Abgeordnete der Regierungspartei Ahn Gyu-back und ein Berater des Chefs der Regierungspartei, Song Young-gil.Die Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 des Parlaments teilte die Entscheidung mit, für dringende Maßnahmen zur Seucheneindämmung von heute bis morgen alle Gebäude des Parlaments zu schließen.Zuvor war der gesamte Parlamentskomplex im Februar und August letzten Jahres wegen der Covid-19-Fälle vorläufig geschlossen worden.Mit der ersten Schließung in diesem Jahr wurden alle in diesem Zeitraum im Parlament vorgesehenen Veranstaltungen entweder verschoben oder abgesagt.