Historische Fußgängerbrücke in Panmunjom wird repariert

Photo : YONHAP News

An einer historischen Fußgängerbrücke im Waffenstillstandsort Panmunjom werden laut dem UN-Kommando im Juni Reparaturarbeiten aufgenommen.Dort waren der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un während ihres ersten Gipfels im April 2018 entlanggegangen und hatten miteinander geredet.Das UN-Kommando teilte am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit, dass die 2. US-Infanteriedivision als Vorbereitung für die Überholung der Fußgängerbrücke derzeit daran arbeite, nach Minen in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) zu suchen.Die Aktivität sei nicht nur notwendig, um für Sicherheit zu sorgen, sondern biete auch eine Gelegenheit für eine sinnvolle Koordinierung mit der nordkoreanischen Armee in Panmunjom, hieß es.Das südkoreanische Vereinigungsministerium zielt darauf ab, noch binnen Jahresfrist die Reparaturarbeiten abzuschließen. Nach dem Abschluss will das Ressort die Brücke in die Route für Panmunjom-Touren aufnehmen.