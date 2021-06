Seoul bedauert gescheiterte gemeinsame Olympia-Austragung Süd- und Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die gescheiterte gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 durch Süd- und Nordkorea bedauert.Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestimmte die australische Stadt Brisbane de facto zum Ausrichter der Spiele.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, die Regierung habe sich gewünscht, dass die gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 die Gelegenheit für Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Versöhnung und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea bieten werde. Sie finde die Entscheidung des Exekutivkomitees des IOC sehr bedauerlich.Er fügte hinzu, dass die Bemühungen fortgesetzt würden, um verschiedene Gelegenheiten für die innerkoreanische Zusammenarbeit durch Sport und die Aufrechterhaltung des Geistes der Einigung beim Korea-Gipfel am 19. September 2018 zu finden.In der gemeinsamen Gipfelerklärung von Pjöngjang ist die Vereinbarung enthalten, dass beide Länder für eine gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 kooperieren würden.Das IOC-Exekutivkomitee hatte am Donnerstag (Ortszeit) Brisbane als Ausrichter der Spiele 2032 vorgeschlagen. Eine endgültige Entscheidung soll bei einer Abstimmung bei der Vollversammlung des IOC am 21. Juli in Tokio getroffen werden.