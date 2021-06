Regierungspartei will System für Ersatzfeiertage auf alle gesetzlichen Feiertage erweitern

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas will in der außerordentlichen Sitzungsperiode der Nationalversammlung im Juni eine Revision zum Gesetz zu Ersatzfeiertagen zur Abstimmung bringen.Die Vorlage sieht vor, dass die Regelung für Ersatzfeiertage auf weitere Feiertage erweitert werde. Derzeit gilt die Regelung lediglich für das Mond-Neujahr, den Kindertag und den Erntedankfesttag Chuseok.Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden und in Kraft treten, können sich die Koreaner im zweiten Halbjahr auf Ersatzruhetage zum Unabhängigkeitstag, dem Tag der Gründung Koreas (Gaecheonjeol), dem Hangeul-Tag und Weihnachten freuen, die dieses Jahr auf einen Samstag oder Sonntag fallen.Fraktionschef Yun Ho-jung betonte bei einer Fraktionssitzung am Dienstag die Absicht, im Juni im Parlament den anstehenden Gesetzentwurf zügig zu behandeln. Man wolle das Tempo steigern, damit schon ab dem Unabhängigkeitstag am 15. August die neue Maßnahme gelte.Laut dem Ergebnis einer im Auftrag von der Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Verwaltung und Sicherheit, Seo Young-kyo, durchgeführten Umfrage befürworten sieben von zehn Bürgern eine Ausweitung des Systems der Ersatzfeiertage.T·bridge Corporation befragte am Freitag und Samstag landesweit 1.012 über 18-Jährige. 72,5 Prozent der Befragten sprachen sich für den Schritt aus.