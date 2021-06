Regierung will bis 2031 über 100 öffentliche Kleinsatelliten bauen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in den nächsten zehn Jahren bis 2031 mindestens 100 öffentliche Kleinsatelliten entwickeln und bauen.Den Plan kündigte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Regierungssitzung zur Wirtschaft am Freitag an.Demnach sollen unter Federführung der Regierung Kleinsatelliten in Bereichen wie Verteidigung und Kommunikation entwickelt werden und die Nachfrage gefördert werden.Um den Markt für die Satellitenkommunikation, eine Schlüsseltechnologie für den Mobilfunkdienst der sechsten Generation (6G), im Voraus zu erobern, wolle sich die Regierung Satellitenfrequenzen frühzeitig sichern. Bis 2031 wolle sie 14 Kommunikationssatelliten entwickeln und ins All schießen, sagte der Minister weiter.Er teilte auch die Absicht mit, eine Grundlage für die Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit in damit zusammenhängenden Dienstleistungsbereichen wie Urban Air Mobility (UAM), intelligente maritime Logistik und Flugzeug-, Schiff- und WiFi-Dienste zu schaffen.