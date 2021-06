Chef-Atomunterhändler Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die nordkoreanische Nuklearfrage, Noh Kyu-duk und Sung Kim, haben am Montagvormittag in Seoul bilaterale Gespräche geführt.Es war das erste Präsenztreffen zwischen den Chef-Atomunterhändlern beider Länder seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung.Zuerst wurden Einschätzungen zur jüngsten Äußerung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an die Adresse der USA gemacht, dass Nordkorea sowohl auf einen Dialog als auch auf eine Konfrontation vorbereitet sein müsse.Kim, US-Sondergesandter für Nordkorea, sagte, er erwarte, dass der von Kim erwähnte „Dialog“ bedeute, dass man bald eine positive Antwort erhalten könne. Washington warte immer noch auf eine Reaktion aus Pjöngjang auf den Vorschlag für ein Treffen.Kim fügte hinzu, dass sich die USA ebenfalls sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation vorbereiten würden.Er wies zugleich darauf hin, dass Washington im Zuge der Überprüfung der Nordkorea-Politik einen engen Kontakt sowohl mit Südkorea und auch zwischen Südkorea, den USA und Japan aufrechterhalten habe. Man habe einen starken gemeinsamen Willen, durch Diplomatie und Dialog eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel anzustreben.Noh, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, betonte, dass die südkoreanische Regierung durch Beratungen mit den USA weiterhin eine Rolle spielen werde, die für eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea verlangt werde.Er hoffe, dass ein Tugendkreislauf, in dem die innerkoreanischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA füreinander vorteilhaft sein würden, in Gang kommen werde, hieß es.Wie verlautete, hätten beide Seiten über Folgemaßnahmen zum Südkorea-USA-Gipfel im Mai und Maßnahmen für eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA diskutiert.Im Anschluss kamen Noh und Kim zu einem trilateralen Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im Außenministerium, zusammen.Kim sagte dabei, dass die Nordkorea-Politik der USA einen koordinierten und praktischen Ansatz darstelle und gegenüber Diplomatie aufgeschlossen sei. Er äußerte die Hoffnung auf eine positive Reaktion Nordkoreas auf den Vorschlag, sich jederzeit und an jedem beliebigen Ort ohne Vorbedingungen zu treffen.