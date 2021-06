Oberstes Gericht spricht erstmals Wehrdienstverweigerer wegen Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit frei

Photo : YONHAP News

Der Oberste Gerichtshof Südkoreas hat zum ersten Mal einen Wehrdienstverweigerer aufgrund des Bekenntnisses zur Gewaltlosigkeit freigesprochen.Der Mann mit Nachnamen Chung kam der Einberufung zum Wehrdienst im Oktober 2017 nicht nach und wurde später wegen des Vorwurfs der Verletzung des Wehrdienstgesetzes angeklagt. Er sagte vor Gericht aus, dass er als Angehöriger einer sexuellen Minderheit im Einklang mit dem Geist des Christentums, den Frieden zu lieben, den Wehrdienst verweigert habe. Das zähle zu den gesetzlich vorgesehenen gerechtfertigten Gründen für die Wehrdienstverweigerung.Es stellte sich heraus, dass er an verschiedenen Kundgebungen gegen Krieg und Gewalt teilgenommen hatte.Ein Gericht erster Instanz verurteilte ihn jedoch zu einer 18-monatigen Haftstrafe, da es keinen gerechtfertigten Grund für die Kriegsdienstverweigerung gesehen habe. In der zweiten Instanz wurde Chung dagegen freigesprochen.Das höchste Gericht bestätigte am Donnerstag den Freispruch. Eine Wehrdienstverweigerung aus einem aufrichtigen Grund zähle zu den anerkannten Gründen, die im Wehrdienstgesetz genannt seien, hieß es.Es ist das erste Mal, dass der Oberste Gerichtshof einen Wehrdienstverweigerer aufgrund seines persönlichen Glaubens an einen Gewaltverzicht und des christlichen Glaubens freisprach.