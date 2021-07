USA betonen robuste trilaterale Beziehungen mit Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat betont, dass robuste und effektive trilaterale Beziehungen zwischen den USA, Südkorea und Japan für die gemeinsame Sicherheit und Interessen wichtig seien.Entsprechendes sagte Ministeriumssprecher Ned Price am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse. Er war nach einer erneuten Kluft zwischen Seoul und Tokio in Bezug auf die Entscheidung von Präsident Moon Jae-in gefragt worden, nicht zu den Olympischen Spielen nach Japan zu reisen.Gefragt nach einem Kommentar zur Sexsklaverei der japanischen Armee in Kriegszeiten, sagte Price, auch wenn sensible historische Fragen angegangen würden, müsse die Zusammenarbeit bei Fragen von gemeinsamer regionaler und internationaler Priorität fortgesetzt werden.US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman befindet sich derzeit auf einer Nordostasien-Reise. Hinsichtlich eines möglichen China-Besuchs äußerte der Sprecher, man sei zu einem Besuch bereit, sollte dieser substanziell und konstruktiv sowie im Interesse der USA sein.