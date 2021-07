Erzeugerpreise achten Monat in Folge gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind infolge der Verteuerung von Erdöl und weiterer Rohstoffe den achten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank am Mittwoch kletterte der Erzeugerpreisindex im Juni um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.Damit ging es seit dem vergangenen November acht Monate in Folge aufwärts, es war die bislang längste Phase mit einem Anstieg.Verglichen mit einem Jahr zuvor wurde ein Anstieg von 6,4 Prozent verzeichnet.Der Erzeugerpreisindex fungiert als Frühindikator für die Verbraucherpreise.