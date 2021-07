Vizeaußenministergespräch zwischen Südkorea, USA und Japan in Tokio

Photo : KBS News

In Tokio hat erstmals seit vier Jahren ein Vizeaußenministergespräch zwischen Südkorea, den USA und Japan stattgefunden.An der achten Tagung dieser Art nahmen aus Südkorea Choi Jong-kun, Wendy Sherman aus den USA und Takeo Mori aus Japan teil.Das US-Außenministerium teilte nach dem Treffen in einer Erklärung mit, dass eine trilaterale Kooperation beim Klimawandel, zur Bekämpfung der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Wiederbelebung vereinbart worden sei. Zudem hätten die drei Länder erneut bestätigt, der Vollendung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sowie den Bedrohungen wegen des nordkoreanischen Nuklearprogramms gemeinsam Beachtung zu schenken und entschlossen vorzugehen. Auch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer freien und offenen indopazifischen Region sei bekräftigt worden, hieß es.Zum Auftakt des Treffens sagte der südkoreanische Vizeaußenminister Choi Jong-kun, die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern, insbesondere zwischen Südkorea und Japan werde in eine positive Richtung gehen.Die US-Vizeaußenministerin wird heute Nachmittag zu einem zweitägigen Besuch in Seoul erwartet.