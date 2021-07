Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat wegen Corona-Sorgen erneut im Minus geschlossen.Der Kospi verlor heute 0,52 Prozent auf 3.215,91 Zähler. In Südkorea war bei den täglichen Corona-Neuinfektionen ein neuer Rekordstand gemeldet worden.Zunächst hätten Schnäppchenjäger dem Kospi ins Plus verholfen, nachdem der Index in den drei Handelstagen davor fast zwei Prozent nachgegeben hatte, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.