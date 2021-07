Spekulationen über vorzeitige Haftentlassung von Lee Jae-yong zum Unabhängigkeitstag

Photo : YONHAP News

Es wird über eine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung (Parole) von Lee Jae-yong, dem Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, anlässlich des Unabhängigkeitstag (15. August) spekuliert.Nach Angaben der Justizbranche am Mittwoch erhielt das Justizministerium jüngst von den Justizvollzugsanstalten im Land Listen mit Personen, die für eine eventuelle vorzeitige Haftentlassung zum Unabhängigkeitstag in Betracht kommen. Nach einer Beratung im zuständigen Prüfausschuss Anfang August werden die endgültigen Nutznießer unter den Personen auf den Listen ausgewählt.Gerüchten zufolge steht Lee auf der Liste, die das Untersuchungsgefängnis Seoul eingereicht hatte. Daher rechnen viele Beobachter damit, dass der Unternehmer vorzeitig aus der Haft entlassen werde.Lee war im Januar in einem erneuten Verfahren vor einem Berufungsgericht wegen Bestechung, an der die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye beteiligt war, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Da die Zeit in Untersuchungshaft angerechnet wurde, wird Lee Ende Juli 60 Prozent seiner Strafe verbüßt haben und somit eine Bedingung für eine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung erfüllt haben.Das Justizministerium will jedoch nicht bestätigen, ob Lee auf der Liste steht. Weil es sich um eine personenbezogene Information handele, könne man dies nicht bestätigen, sagte ein Ministerialer.