Neuer Höchststand bei Corona-Neuinfektionen in Südkorea mit 1.842 Fällen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat inmitten der vierten Corona-Welle erneut einen neuen Rekordstand bei der Zahl der Neuinfektionen erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 1.842 Neuansteckungen an einem Tag bestätigt. Bislang seien insgesamt 184.103 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Der Wert kletterte um 58 gegenüber dem Vortag und übertraf zum ersten Mal die 1.800er-Marke. Damit wurde der höchste Wert seit der Meldung des ersten Corona-Falls im Land am 20. Januar letzten Jahres verzeichnet.Es gab 1.533 lokale Infektionen und 309 eingeschleppte Fälle. Die Zahl der lokalen Fälle schrumpfte zwar um 193 gegenüber dem Vortag. Die gesamte Zahl der Neuinfektionen stieg jedoch, weil die 270 Infektionsfälle in der wegen des Corona-Ausbruchs vom Auslandseinsatz zurückgeholten Cheonghae-Einheit in die Berechnung miteinbezogen wurden.Von der vierten Welle, die zunächst die Hauptstadtregion heimsuchte, scheint nun das ganze Land betroffen zu sein. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist seit dem 7. Juli den 16. Tag in Folge vierstellig.