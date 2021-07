LG Electronics übertrifft im ersten Halbjahr Whirpool beim Umsatz mit Haushaltsgeräten

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat im ersten Halbjahr mit einem großen Vorsprung vor seinem Rivalen Whirpool die globale Spitzenposition bei Haushaltsgeräten erreicht.LG gab Anfang Juli seine vorläufigen Geschäftsergebnisse im zweiten Quartal bekannt. Der Konzern verbuchte in der Haushaltsgeräte-Sparte anscheinend einen Umsatz in Höhe von 6,8 Billionen Won (5,9 Milliarden Dollar) und überbot damit Whirpool um 800 Milliarden Won (694 Millionen Dollar).LGs Umsatz mit Haushaltsgeräten von April bis Juni entspricht dem bisher höchsten Stand in einem zweiten Vierteljahr.LG hatte im Auftaktquartal mit einem Umsatz von 6,7 Billionen Won (5,8 Milliarden Dollar) Whirpool um über 700 Milliarden Won (607 Millionen Dollar) übertroffen.LG liegt demnach im ersten Halbjahr mit einem Umsatz von etwa 13,5 Billionen Won (11,7 Milliarden Dollar) mit einem Vorsprung von 1,6 Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) vor Whirpool mit etwa 11,9 Billionen Won (zehn Milliarden Dollar).