Nur ein Drittel der Südkoreaner interessiert sich für Olympia in Tokio

Photo : YONHAP News

Nur etwa drei von zehn Südkoreanern zeigen nach einer Umfrage Interesse für die Olympischen Spiele in Tokio.Das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea führte vom 20. bis 22. Juli bei 1.003 Südkoreanern im Alter von über 18 eine Umfrage durch.32 Prozent gaben an, dass sie sich für die Spiele in Tokio interessierten. 66 Prozent würden sich nicht für die Wettbewerbe interessieren.Bei früheren Umfragen zu den Olympischen Sommerspielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro hatten noch 59 bzw. 60 Prozent der Koreaner angegeben, dass sie Interesse an den Spielen hätten.84 Prozent antworteten, dass die Spiele in Tokio nicht erfolgreich ausgetragen würden.Das größte Interesse zeigen die Koreaner an den Sportarten Fußball, Baseball, Bogenschießen und Volleyball.