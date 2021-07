Süd- und Nordkorea stellen Kommunikationsleitungen wieder her

Süd- und Nordkorea haben ihre gekappten Kommunikationsleitungen wiederhergestellt.Süd- und Nordkorea hätten vereinbart, um 10 Uhr am 27. Juli ihre bisher unterbrochenen Kommunikationsleitungen wiederherzustellen, und das erste Telefonat geführt, teilte Park Soo-hyun, der Chefsekretär für öffentliche Kommunikation im südkoreanischen Präsidialamt, mit.Die Staatschefs Süd- und Nordkoreas hätten seit April mehrmals Briefe ausgetauscht und über eine Erholung der innerkoreanischen Beziehungen gesprochen. In diesem Prozess hätten sie vereinbart, zunächst die unterbrochenen Kommunikationsleitungen wiederherzustellen, sagte Park.Der Schritt erfolgte 13 Monate nachdem Nordkorea im Juni letzten Jahres einseitig die Kommunikationsleitungen mit Südkorea gekappt hatte.Nach weiteren Angaben verständigten sich die Staatschefs auch darauf, das gegenseitige Vertrauen zwischen Süd- und Nordkorea so schnell wie möglich wiederherzustellen und die Beziehungen wieder voranzubringen.Park fügte hinzu, man erwarte, dass sich die Wiederherstellung der Kommunikationskanäle positiv auf eine Verbesserung und Entwicklung des innerkoreanischen Verhältnisses auswirken werde.Nordkorea bestätigte ebenfalls offiziell die Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass alle Kommunikationsleitungen zwischen Süd- und Nordkorea um 10 Uhr wieder in Betrieb gesetzt worden seien.KCNA meldete auch, dass sich die Staatschefs beider Koreas in letzter Zeit durch einen mehrmaligen Briefwechsel darauf geeinigt hätten, durch die Wiederherstellung der Leitungen einen großen Schritt für die Zurückgewinnung des gegenseitigen Vertrauens und für eine Versöhnung zu machen.Die Maßnahme werde sich positiv auf eine Verbesserung und Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen auswirken, hieß es weiter.