Präsidialamt dementiert Medienbericht über möglichen Korea-Gipfel

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat einen ausländischen Medienbericht dementiert, wonach beide Koreas über ein neues bilaterales Gipfeltreffen sprächen.Wie bereits mitgeteilt, gebe es keine Diskussion zwischen beiden Koreas darüber, sagte Sprecherin Park Kyung-mi am Mittwoch.Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass beide Koreas über ein neues bilaterales Gipfeltreffen sprächen. Reuters bezieht sich dabei auf drei südkoreanische Regierungsquellen, die anonym bleiben wollten.Beide Koreas hatten gestern ihre seit 13 Monaten gekappten Kommunikationsleitungen wiederhergestellt. Die Regierungen in Süd- und Nordkorea bestätigten, dass Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seit April miteinander in einem Briefkontakt gestanden und über den Abbau der Spannungen zwischen beiden Ländern diskutiert hätten.