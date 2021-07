Südkorea meldet 1.710 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist leicht gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 1.710 Neuinfektionen an einem Tag bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Covid-19-Fälle im Land beträgt 196.806.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus kletterte um vier auf 2.089.67 Prozent der neuen lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion gemeldet.Nach Einschätzung der Behörden besteht in der vierten Corona-Welle ein größeres Ansteckungsrisiko als bei den früheren Wellen. Grund sei, dass es mehr versteckte Infektionen gebe und trotz verschärfter Corona-Regeln die Mobilität kaum nachlasse.Die Regierung will die Infektionslage bis nächste Woche weiter beobachten und dann gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen überprüfen.Inmitten der Sorge über eine instabile Versorgungslage richtet sich der Blick auf die Auslieferung von Corona-Impfdosen von Moderna, die nächste Woche starten soll.Ministerpräsident Kim Boo-kyum teilte heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 mit, dass 1,3 Millionen Moderna-Dosen am 6. oder 7. August ausgeliefert würden. Mit dem Hersteller sei man so verblieben, dass getrennt davon die für August vorgesehene Lieferung von 8,5 Millionen Dosen rechtzeitig eintreffen werde.Mit Stand 0 Uhr erhielten 36,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ihre Erstimpfung. Der Anteil der vollständig Geimpften beträgt nun 13,8 Prozent.