US-Kommandeur: Eiserne Allianz zwischen Südkorea und USA ermöglicht Diplomatie mit Nordkorea aus Position der Stärke

Photo : YONHAP News

Der Chef des US-Indopazifik-Kommandos hat Anstrengungen versprochen, um den USA zu ermöglichen, basierend auf dem eisernen Bündnis mit Südkorea aus einer Position der Stärke heraus Diplomatie gegenüber Nordkorea zu betreiben.Entsprechendes sagte Admiral John Aquilino bei einem vom Aspen Institute veranstalteten Sicherheitsforum am Mittwoch (Ortszeit), an dem er per Videoschaltung teilnahm.Nordkorea sei sicherlich eine Sicherheitsherausforderung in der Region, sagte der Kommandeur.Er betonte dann, dass die Allianz zwischen Südkorea und den USA stark und eisern sei. Aus militärischer Sicht ermöglichten das Bündnis und die Stärke, die man in der Region habe, der US-Regierung, Diplomatie aus einer Position der Stärke heraus zu betreiben.Das sei es, was er tun wolle, fügte er hinzu und unterstrich die Rolle des Militärs als Unterstützer der Diplomatie.