Südkorea will 2,2 Billionen Won in Entwicklung von Impfstoffen investieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will bis 2025 zu einem der fünf stärksten Land der Welt bei der Entwicklung von Impfstoffen werden.Bei einer Sitzung im Präsidialamt in Seoul gab Staatspräsident Moon Jae-in bekannt, die Regierung wolle neben Halbleitern und Batterien Impfstoffe zu den Technologien bestimmen, deren Entwicklung strategisch Priorität eingeräumt werde. In den Bereich Entwicklung von Impfstoffen würden bis 2025 2,2 Billionen Won oder 1,9 Milliarden Dollar investiert.Moon wies darauf hin, dass die biomedizinische Industrie immer wichtiger für den Export Südkoreas werde. Die Technologien für die Entwicklung von Impfstoffen blieben vergleichsweise zurück. Die Abhängigkeit vom Import sei immer noch groß, und der Anteil von südkoreanischen Produkten am globalen Markt sei gering, hieß es.Das Staatsoberhaupt ergänzte, es sei die angemessene Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Etablierung eines globalen Zentrums für Impfstoffe solle als wichtige Strategie des Landes vorangetrieben werden, so dass das Land zur Bekämpfung globaler Pandemien der Menschheit beitragen könne.