Im Ausland vollständig Geimpfte können ab Donnerstag Impfanreize in Südkorea genießen

Photo : YONHAP News

Die Menschen, deren Corona-Schutzimpfung im Ausland vollständig abgeschlossen ist, werden ab Donnerstag in Südkorea genauso wie die im Land vollständig Geimpften anerkannt.Wer im Ausland vollständig geimpft worden sei, könne ab dem 7. Oktober ein Impfzertifikat in Südkorea ausgestellt bekommen, teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz am Dienstag vor der Presse mit.Die im Ausland vollständig geimpften Menschen konnten bisher wegen eines fehlenden Impfnachweises keine Ausnahme von den Corona-Schutzregeln genießen, beispielsweise in Bezug auf die zulässige Personenzahl für ein privates Treffen.Die neue Regelung gilt für vollständig geimpfte In- und Ausländer, Mitglieder der US-Truppen in Korea und ausländische Diplomaten sowie deren Angehörigen, die mit einem Dokument für eine Quarantänebefreiung einreisen.Anerkannt werden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca (einschließlich Covishield), Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm und Sinovac.