Vereinigungsminister ruft Nordkorea zu Dialog für Kooperation in Mündung des Flusses Han auf

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Hoffnung auf Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea über Kooperationsmöglichkeiten an der Mündung des Flusses Han geäußert.Er rief Nordkorea auf, sich hierfür auf einen Dialog einzulassen.Die Mündung des Flusses Han sei ein Raum offener Möglichkeiten, der für die Planung der innerkoreanischen Kooperation zu neuen Ansätzen und Kreativität verleite, sagte Lee in seiner Rede bei einer Probefahrtveranstaltung im Yeomha Kanal im Mündungsgebiet. Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Vereinigungsministerium und der Stadt Gimpo in der Provinz Gyeonggi abgehalten.Der Minister brachte die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen am 4. Oktober zur Sprache. Er hoffe, dass Süd- und Nordkorea bald wieder Gespräche aufnehmen und gemeinsam den Weg zur vielseitigen Umsetzung ihrer Vereinbarungen einschließlich der Zusammenarbeit in der Han-Flussmündung beschreiten würden, hieß es.Süd- und Nordkorea hatten in der bei ihrem Gipfel im Oktober 2007 verabschiedeten Erklärung vereinbart, die gemeinsame Nutzung der Han-Flussmündung aktiv anzustreben. Beide Länder hatten danach gemäß der im September 2018 angenommenen Militärübereinkunft im November und Dezember des Jahres dort eine gemeinsame Untersuchung von Wasserstraßen durchgeführt. Jedoch gab es infolge der später angespannten Beziehungen keine weiteren Fortschritte.