Organisatoren sprechen von erfolgreicher Austragung des Filmfestivals in Busan

Photo : YONHAP News

Das diesjährige Internationale Filmfestival Busan (BIFF) ist inmitten der Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich gewesen.Diese Einschätzung teilten die Organisatoren des beliebten Filmfestivals in der südlichen Hafenstadt auf der Abschlusspressekonferenz am Freitag mit.Während des zehntägigen Festivals seien 223 Filme aus 70 Ländern vorgeführt worden, es habe insgesamt 76.072 Zuschauer gegeben, hieß es.Die 26. Auflage des Festivals war am 6. Oktober eröffnet worden. Die Filme wurden auf 29 Leinwänden in sechs Kinos gezeigt.Das Filmfestival in Busan war die erste groß angelegte internationale Präsenzveranstaltung in Südkorea, die inmitten der Pandemie stattfand.Zwar seien lediglich 50 Prozent der Sitzkapazitäten zur Verfügung gestellt worden. Doch die Begeisterung des Publikums sei so groß wie nie zuvor gewesen, so das Organisationskomitee.Eine beteiligte Person sei nach der Teilnahme am Filmfestival positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jedoch seien alle anderen Beteiligten negativ getestet worden, fügte das Komitee hinzu.