Wirtschaft Halbleiterknappheit lässt Südkoreas Automobilproduktion auf 13-Jahres-Tief schrumpfen

Die Automobilproduktion in Südkorea ist infolge der Lieferengpässe bei Halbleitern auf den tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise zurückgegangen.



Nach Angaben des Koreanischen Automobilherstellerverbands KAMA am Sonntag sind im dritten Quartal insgesamt 761.975 Fahrzeuge vom Band gelaufen. Das stellt einen Rückgang von 20,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal dar, als die Automobilbranche von der Corona-Pandemie hart betroffen war.



Damit wurde der tiefste Stand in einem dritten Quartal seit 2008 verbucht, damals war die Produktion inmitten der globalen Finanzkrise drastisch auf 760.121 Einheiten geschrumpft.



Die Branche war zunächst davon ausgegangen, dass sich die Versorgungslage bei Halbleitern im September und Oktober verbessern würde. Die Lage verschlechterte sich jedoch weiter, da in südostasiatischen Staaten wie Malaysia angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus Lockdowns beschlossen wurden. Dort befinden sich viele Produktionsstätten der Hersteller von Halbleitern für Fahrzeuge wie Infineon und STMicroelectronics.



Auch die derzeitige Stromknappheit in China lässt nicht auf eine baldige Besserung der Lage hoffen.