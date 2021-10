Corona-Impfungen bei 16- und 17-Jährigen sowie Schwangeren beginnen

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden ab heute Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren gegen das Coronavirus geimpft.Die Impfungen in dieser Altersgruppe werden bis zum 13. November erfolgen, zum Einsatz kommt der Pfizer-Impfstoff.Die 12- bis 15-Jährigen beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten können ab 20 Uhr am Montag bis 12. November auf der entsprechenden Buchungsseite einen Impftermin reservieren. Deren Impfungen beginnen am 1. November.Die Seuchenkontrollbehörden warnten, dass Kinder und Jugendliche mit Grunderkrankungen im Falle einer Corona-Infektion einem doppelt hohen Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sein würden, und empfahlen eine Impfung.Auch Schwangere können ab heute eine Schutzimpfung bekommen. Ihnen wird der Impfstoff von Pfizer oder Moderna verabreicht.Die Behörden rieten dazu, dass vor der 12. Schwangerschaftswoche oder im Falle einer Grunderkrankung der Zustand der Schwangeren und des Embryos vorher vom Arzt untersucht werden sollten.