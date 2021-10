Vereinigungsministerium: Jetzt ist wichtiger Zeitpunkt für Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Vereinigungsministeriums muss Südkorea jetzt aktiv vorgehen, um die Lage auf der koreanischen Halbinsel in Richtung Dialog und Engagement zu bringen.Die entsprechende Bemerkung machte das Ressort in seinem Bericht über die Arbeit vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Wiedervereinigung am Montag.Auf der koreanischen Halbinsel herrsche zwar weiter Instabilität vor, jedoch steige auch die Variabilität in Bezug auf die Veränderungen der Situation. Zu diesem Zeitpunkt sei ein aktives Vorgehen wichtig, um die Situation nicht zu militärischen Spannungen, sondern in Richtung Dialog und Engagement führen zu können, hieß es.Das Ministerium betonte die Notwendigkeit, Bewegungen in Nordkorea genau zu verfolgen, und verwies dabei darauf, dass Machthaber Kim Jong-un zunehmend Botschaften an die USA gerichtet habe und dies mit konkreteren Inhalten.Das Ressort teilte mit, es wolle sich für den Aufbau eines Videokonferenzsystems einsetzen, damit Süd- und Nordkorea inmitten der Ausbreitung von Covid-19 auf stabile Weise Gespräche führen könnten.Im Falle der Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche wolle man neben Themen für die Friedensverankerung einschließlich der Umsetzung der innerkoreanischen Vereinbarungen auch Diskussionen über die Sprengung des gemeinsamen Verbindungbüros im vergangenen Jahr und die Ermordung eines südkoreanischen Beamten im Westmeer durch Nordkorea anstreben, hieß es weiter.