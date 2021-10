Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte ballistische Rakete ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte eine ballistische Rakete abgefeuert.Die nicht identifizierte Rakete sei um 10.17 Uhr in Sinpo in der Provinz Süd-Hamgyong ins Ostmeer abgefeuert worden, meldete der Vereinigte Generalstab (JCS).Angesichts eventueller weiterer Starts würden in enger Koordinierung mit den USA die weiteren Entwicklungen genau überwacht und die Bereitschaft aufrechterhalten, hieß es.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA ermitteln weitere Daten, wie den genauen Projektiltyp und die Flugweite.In Sinpo befindet sich eine Anlage für die Entwicklung von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen (SLBM). Daher gehen Experten davon aus, dass es sich um einen Test mit einer SLBM handeln könnte.Der Raketenstart von heute erfolgte 19 Tage nach dem letzten Start am 30. September und war der achte in diesem Jahr.Nordkorea hatte allein im September vier Raketentests unternommen. Am 11. und 12. September wurden Marschflugkörper erprobt. Am 15. September, als Südkorea eine SLBM testete, wurden zwei ballistische Kurzstreckenraketen von einem Zug aus abgefeuert. Am 28. September testete Nordkorea die Hyperschallrakete Hwasong-8, am 30. September eine neue Boden-Luft-Rakete.Nordkorea arbeitet mit höherem Tempo an Waffen, nachdem das Land auf dem achten Parteitag im Januar einen Fünf-Jahres-Plan für die Verstärkung der Verteidigungskraft präsentiert hatte.Das Präsidialamt in Seoul berief eine Dringlichkeitssitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats ein, um über Maßnahmen zu diskutieren.Der neue Raketenstart Nordkoreas erfolgte, während die Chefatomunterhändler und die Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans jeweils in Washington und Seoul über die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea diskutierten. Daher richtet sich große Aufmerksamkeit auf Nordkoreas Absichten.