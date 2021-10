Wirtschaft Unternehmer mit koreanischen Wurzeln kommen zu Jahrestreffen in Seoul zusammen

In Seoul hat am Dienstag das Jahrestreffen der Unternehmer mit koreanischen Wurzeln begonnen.



Etwa 1.200 Geschäftsleute aus 46 Ländern kommen zum dreitägigen 19. World Korean Business Convention im Lotte Hotel World zusammen.



Präsident Moon Jae-in schickte ein Schreiben, das vom Vorsitzenden der Auslandskoreaner, Kim Sung-gon, bei der Eröffnungsfeier verlesen wurde. Moon erinnerte daran, dass Südkorea als erstes Land den Übergang vom Entwicklungs- zum Industrieland geschafft habe.



Unternehmer in Südkorea und im Ausland seien auf diesem Weg eine helfende Hand gewesen. Die Geschäftsleute koreanischer Abstammung im Ausland nannte der Präsident daher Wirtschaftsdiplomaten.



Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto "Vierte industrielle Revolution und Grüner New Deal als Antwort auf den Klimawandel". In einer am Dienstag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung sicherten die Unternehmer ihre Unterstützung für Südkoreas Ziel zu, spätestens 2050 klimaneutral zu sein.