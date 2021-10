UN zeigen sich besorgt über Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben sich besorgt über die wiederholten Raketenstarts Nordkoreas geäußert, einschließlich des Starts einer ballistischen Rakete am Dienstagmorgen.Sie forderten eine diplomatische Lösung.Die entsprechende Position teilte Farhan Haq, stellvertretender UN-Sprecher, am Dienstag mit, als er von Reportern gefragt wurde, ob UN-Generalsekretär António Guterres einen Kommentar zum Start einer angeblichen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete durch Nordkorea abgeben möchte.Haq sagte, die Vereinten Nationen seien besorgt über die jüngsten Starts Nordkoreas, einschließlich des gemeldeten Starts einer ballistischen Rakete vom Meer aus am Dienstag.Er wolle wiederholen, was der UN-Chef immer wieder gesagt habe. Das sei ein Aufruf an das Regime, sich vollständig an die internationalen Verpflichtungen gemäß den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten, sagte der Sprecher. Nach den Sanktionen des UN-Sicherheitsrats ist es Nordkorea untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.Die Vereinten Nationen hätten die nordkoreanische Führung auch aufgefordert, diplomatische Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und eine vollständige und überprüfbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel rasch wieder aufzunehmen. Diese Haltung bleibe unverändert, hieß es weiter.Laut ausländischen Medien wie AFP wird der UN-Sicherheitsrat wegen Nordkoreas Raketenstart zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentreten. Die Dringlichkeitssitzung werde auf Forderung Großbritanniens und der USA am Mittwochnachmittag stattfinden, berichtete AFP unter Berufung auf eine Quelle.