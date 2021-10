Fluggesellschaften bieten wieder mehr Auslandsflüge an

Photo : YONHAP News

Immer mehr koreanische Fluggesellschaften nehmen im Vorfeld des Übergangs zum Leben mit Covid-19 ihre Auslandsflüge wieder auf.Korean Air kündigte am Mittwoch an, ab 3. November wieder wöchentlich dreimal Flüge zwischen Incheon und Hawaii anzubieten. Die Airline hatte im April letzten Jahres angesichts der Corona-Pandemie die Linienflüge auf dieser Strecke eingestellt.Korean Air begründete die Entscheidung damit, dass bei der steigenden Impfquote die Zahl der koreanischen Touristen auf Hawaii in letzter Zeit auf etwa 1.000 im Monat zugenommen habe.Hawaiian Airlines, die derzeit wöchentlich dreimal Flüge zwischen Incheon und Hawaii anbietet, will im Zeitraum vom 21. Januar bis 16. Februar nächsten Jahres die Zahl der Flüge auf vier pro Woche erhöhen, um die gestiegene Nachfrage zu decken.Jeju Air beschloss, ab 5. November auf der Strecke zwischen Incheon und der thailändischen Stadt Chiang Mai Chartermaschinen für Golftouristen einzusetzen.Air Seoul will ab Dezember wieder die Strecke zwischen Incheon und Guam bedienen.