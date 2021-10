Eisbrecher Araon wieder für Forschung in Sommersaison am Südpol im Einsatz

Photo : YONHAP News

Araon, der einzige Eisbrecher Südkoreas, kommt nach einer pandemiebedingten Pause wieder für Forschungsaktivitäten in der antarktischen Sommersaison zum Einsatz.Das Koreanische Polarforschungsinstitut (KOPRI) teilte mit, dass die Araon am Mittwoch im Hafen von Gwangyang im Süden des Landes für eine sechsmonatige Fahrt in Richtung Südpol aufbreche.Die Forscher an Bord der Araon werden an Orten wie dem Thwaites-Gletscher Auswirkungen des Klimawandels auf die Antarktis erkunden.Eine Forschereinheit des Polarinstituts hatte 2017 mit der Erkundung begonnen, um eine Landroute auf dem Südpol zu erschließen. Dieses Jahr wird die Einheit mit Hilfe des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt sowie des Koreanischen Instituts für Astronomie und Weltraumwissenschaft sechs Monate lang, damit so lange wie nie zuvor, Feldforschung durchführen.