Internationales Chinesischer Fischkutter vor Westküste Koreas gekentert – drei Crewmitglieder vermisst

Ein chinesischer Fischkutter ist gegen Mitternacht vor der Westküste Südkoreas gekentert.



Die Havarie ereignete sich 124 Kilometer südwestlich der Insel Eocheong der Stadt Gunsan.



Der Küstenwache in Gunsan wurde gemeldet, dass der 239 Tonnen schwere Fischkutter mit 15 Besatzungsmitgliedern an Bord aus unbekannten Gründen sinke.



Die Küstenwache rettete bei der Suchaktion zunächst acht Crewmitglieder und fand später vier weitere Personen. Drei von ihnen hatten jedoch einen Herzstillstand erlitten.



Wie verlautete, sei der verunglückte Kutter mit einer Genehmigung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Südkoreas auf Fischfang gewesen.



Vier Patrouillenschiffe und zwei Flugzeuge der südkoreanischen Küstenwache sind derzeit im Einsatz, um nach den drei vermissten Besatzungsmitgliedern zu suchen.