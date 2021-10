US-Botschafterin bei UN fordert von Nordkorea Einhaltung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats

Photo : KBS News

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hat Nordkorea angesichts dessen jüngsten Starts ballistischer Raketen aufgefordert, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten.Die entsprechende Forderung unterbreitete die Diplomatin auf einer Pressekonferenz kurz vor einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats am Mittwoch (Ortszeit) in New York, die für Diskussionen über Nordkoreas Raketentests anberaumt wurde.Sie bezeichnete Nordkoreas Raketenstarts in letzter Zeit als illegale Aktivitäten und inakzeptabel.Die USA und Großbritannien hatten den Testabschuss einer neuen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete durch Nordkorea am Dienstag als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats eingestuft und verlangt, eine Sitzung des Gremiums einzuberufen.