Weltraumrakete Nuri um 17 Uhr gestartet

Photo : YONHAP News

Die eigenständig mit koreanischer Technologie entworfene und gebaute Weltraumrakete Nuri (KSLV-II) ist heute um 17 Uhr gestartet worden.Um 17.03 Uhr sind die erste Stufe, die Nutzlastverkleidung und die zweite Stufe abgetrennt worden. Um 17.15 Uhr wurde dann die 1,5 Tonnen schwere Satelliten-Attrappe ebenfalls abgetrennt.45 Minuten nach dem Start kann durch die Analyse der Flugspur festgestellt werden, ob der Start erfolgreich war.Gelingt der Start, wäre Südkorea das siebte Land der Welt, das mit eigenen Mitteln einen Satelliten in eine Umlaufbahn bringen kann.Nuri ist die erste Weltraumrakete mit Flüssigkeitstriebwerken, die Südkorea eigenständig entwickelte. Die Trägerrakete kann einen 1,5 Tonnen schweren Satelliten in eine Umlaufbahn in 600 bis 800 Kilometer Höhe befördern.