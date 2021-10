IAEO-Chef: Nordkorea baute Nuklearprogramm im Lauf der Jahre aus

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Chefs der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, hat Nordkorea sein Nuklearprogramm im Lauf der Jahre ausgebaut.Seit der Ausweisung von IAEO-Kontrolleuren im Jahr 2009 sei das Programm hinsichtlich Aktivitäten und Fläche erweitert worden, sagte er am Donnerstag bei einem Webinar, das die in Washington ansässige Denkfabrik Stimpson Center veranstaltete.Auf Fragen zu den Nuklearkapazitäten und möglichen anderen Anlagen als der in Yongbyon wollte Grossi nicht eingehen.Als Inspekteur wolle er keine Spekulationen über atomare Kapazitäten anstellen. Jedoch sei das Programm nicht mehr "verbunden", und dies bereite Sorge.Nordkorea könnte überall in seinem Verfügungsbereich an Atomwaffen arbeiten, sagte der Chef der internationalen Aufsichtsbehörde weiter.