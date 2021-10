Sitzung des UN-Sicherheitsrats über Nordkoreas Raketentest ohne Erklärung zu Ende gegangen

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung wegen des Testabschusses einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) durch Nordkorea am Dienstag ohne die Annahme einer gemeinsamen Erklärung beendet.Das Gremium trat am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in New York hinter verschlossenen Türen zusammen. Die Mitglieder diskutierten über die Annahme einer Erklärung zur Verurteilung Nordkoreas, konnten jedoch keine Einigung erzielen.Die USA und Großbritannien forderten laut Informationen, dass die internationale Gemeinschaft wegen Verstößen gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats durch Nordkorea mit einer Stimme sprechen müsse. Dagegen betonten China und Russland, dass sich die beteiligten Länder zurückhalten müssten.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield hatte vor der Ratssitzung verurteilt, dass der SLBM-Start Nordkoreas einen Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstelle.Die US-Regierung bekräftigt jedoch unabhängig von der Beratung des UN-Sicherheitsrats die Position, dass sie unverändert zu einem bedingungslosen Dialog mit Nordkorea bereit sei.Jüngst offenbarte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman, dass es einen Kontakt zwischen Nordkorea und den USA gegeben habe, und forderte Nordkorea zu einer wohlwollenden Reaktion auf das Dialogangebot auf. Wie verlautete, verhalte sich Nordkorea zu dem Angebot gleichgültig.