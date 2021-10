Außen- und Verteidigungsminister betrachten Nordkoreas SLBM-Test nicht als Provokation

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Diplomatie- und Verteidigungschefs haben die Einschätzung mitgeteilt, dass der jüngste Testabschuss einer neuen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) durch Nordkorea keine Provokation darstelle.Diese Einschätzung unterscheidet sich von der Position der USA, die den Raketenstart als Provokation einstuften und auch davon, dass die südkoreanische Regierung Nordkoreas ballistischen Raketenstart vor etwa einem Monat als Provokation bezeichnet hatte.Verteidigungsminister Suh Wook sagte vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss am Donnerstag, man gehe von einer Drohung Nordkoreas aus. Entsprechendes sagte er, nachdem ein Abgeordneter den SLBM-Test Nordkoreas als Provokation für die nationale Sicherheit bezeichnet hatte.Suh verwies auf die Notwendigkeit, Begriffe voneinander zu unterscheiden. Eine Provokation bedeute etwas, was Schaden für den südkoreanischen Luftraum, das Land- und Seegebiet sowie für die Bürger anrichte, hieß es.Außenminister Chung Eui-yong sagte vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung am selben Tag, ein eindeutiges Kriterium für die Einstufung als strategische Provokation sei, ob es zu einer sehr ernsthaften Auswirkung für die gesamte Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel kommen könne.Beobachter meinen, Chung deutete damit an, dass der SLBM-Test nicht den Kriterien für eine strategische Provokation entspreche.Vereinigungsminister Lee In-young wies vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung darauf hin, dass Nordkorea in letzter Zeit zwar eine Reihe von Raketentests unternommen, jedoch weder Atomtests noch den Abschuss einer Interkontinentalrakete durchgeführt habe. Das bedeute anscheinend, dass sich Nordkorea keine wirkliche Katastrophe wünsche.