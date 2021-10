Photo : YONHAP News

Die Regierung plant eine öffentliche Anhörung zu den Plänen für eine "Rückkehr zur Normalität" in der Coronakrise.Die Regierung will heute eine Blaupause vorstellen, wie ab dem kommenden Monat schrittweise die Rückkehr zu einem Leben mit Covid-19 gelingen soll.Die Anhörung ist für heute am Koreanischen Pressezentrum in Seoul geplant. Im letzten Monat wurde bereits ein mit Beamten und zivilen Experten besetzter Ausschuss eingesetzt, der über einen mehrstufigen Übergang berät. Er umfasst vier Unterausschüsse, und zwar für Reaktion im Gesundheitswesen, Wirtschaft, Kultur und Sicherheit.Heute soll zunächst ein Entwurf für das Vorgehen im Gesundheitsbereich vorgestellt werden, zu dem sich Experten und die Öffentlichkeit anschließend äußern können.Die endgültige Fassung soll am Freitag vorgestellt werden. Zuvor wird der Ausschuss am Mittwoch noch einmal zusammentreten und die Regierung am Freitag vor der Bekanntgabe über den finalen Entwurf befinden.Der Ausschuss hatte bereits angeregt, die Einschränkungen der Betriebszeiten von Restaurants und Cafés ab November aufzuheben. Auch soll ein Impfpass eingeführt werden, mit dem Zugang zu Einrichtungen bestehen soll, in denen ein hohes Ansteckungsrisiko besteht.