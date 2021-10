Photo : YONHAP News

BTS haben am Sonntagabend das Online-Konzert „BTS Permission to Dance on Stage“ gegeben.Das war das erste Konzert der K-Pop-Band seit dem Online-Konzert „BTS Map of the Soul ON:E“, das am 10. und 11. Oktober letzten Jahres stattgefunden hatte.Das Konzert sei in 197 Ländern gesehen worden, gab ihre Agentur Big Hit Music am Montag bekannt.BTS planen am 27. und 28. November sowie am 1. und 2. Dezember in Los Angeles ihre ersten richtigen Konzerte seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.