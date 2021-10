Südkorea mit weltweit zweithöchster Zahl an Patenten über digitale Hologramm-Technologie

Südkorea hat bei der Zahl der Patentanmeldungen über die digitale Hologramm-Technologie weltweit auf Platz zwei rangiert.Laut dem südkoreanischen Patentamt wurden laut Daten von den fünf größten Patentämtern der Welt (Südkorea, Japan, China, Europa und die USA) von 2000 bis 2020 in den USA 513 Patente, damit die meisten, in diesem Bereich angemeldet.In Südkorea gab es 328 Patentanmeldungen, in China 296. Japan folgte mit 212 Fällen und die Europäische Union mit 186. In den meisten Staaten außer Japan wurde ein steigender Trend beobachtet.Das südkoreanische Forschungsinstitut für Elektronik und Telekommunikation verwirklichte jüngst farbige holografische Bilder in 360 Grad und ermöglichte Interaktionen.