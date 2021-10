Nordkoreanische Webseite übt Kritik wegen Treffen der Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans

Photo : Getty Images Bank

Eine nordkoreanische Propaganda-Webseite hat angesichts eines jüngsten Treffens der Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans Südkorea vorgeworfen, ausländischen Kräften zu folgen.„Uriminzokkiri“ berichtete am Montag, dass vor kurzem ein Treffen der Nachrichtendienstchefs zwischen den USA, Japan und Südkorea hinter verschlossenen Türen stattgefunden habe. Südkorea habe um Kooperation und Unterstützung für seine Nordkorea-Politik „gebettelt“, jedoch nichts bekommen.Der Chef des südkoreanischen Geheimdiensts NIS, Park Jie-won, war am 19. Oktober mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Avril Haines und Hiroaki Takizawa zusammengekommen.Was für die Verwirklichung der Erwartungen und Wünsche der Nation am wichtigsten sei, sei die nationale Selbständigkeit. Der Grund, warum die innerkoreanischen Beziehungen eher weniger gut liefen, seien die Einmischung und Störmanöver ausländischer Kräfte, hieß es.Sollten die Politiker in Südkorea es nicht aufgeben, auf ausländische Kräfte angewiesen zu sein und sich unterwürfig zu verhalten, und weiter über die internationale Kooperation sprechen, würden sie noch größere Schmach und Schande verursachen, hieß es weiter.