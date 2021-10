Versuch für autonomes Fahren Level 4 findet morgen statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird erstmals die Technologie für autonomes Fahren auf Level 4 unter realen Verkehrsbedingungen erprobt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass es am Mittwoch auf einer realen Straße eine Demonstration der Technologie gebe, die im Rahmen der seit 2019 durchgeführten Forschung zur Sicherheit und Infrastruktur des kooperativen autonomen Fahrens entwickelt worden sei.Dabei wird die Technologie nach Level 4, autonomer Modus, präsentiert. Auf einer Straße, auf der die komplexen Straßenverhältnisse in der Stadtmitte simuliert sind, erfolgt ein autonomes Fahren. Dem Ministerium zufolge wird das autonome Fahren durch die Kommunikation nicht nur zwischen Fahrzeugen (V2V), sondern auch zwischen Fahrzeug und Infrastruktur (V2I) unterstützt.Für den Test am Mittwoch wird ein 1,2 Kilometer langer Straßenabschnitt in Hwaseong, südlich von Seoul, mit den erforderlichen Infrastrukturanlagen ausgestattet.Autonomes Fahren nach Level 4 entspricht der Hochautomatisierung. Der Fahrer muss dabei die Fahrt nicht überwachen.