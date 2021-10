Koreanische Tourismuszentrale organisiert Tour in Anlehnung an „Squid Game“ in New York

Photo : YONHAP News

In New York ist Bürgern durch Spiele aus der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ Südkorea näher gebracht worden.Das Büro der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) in New York veranstaltete am Dienstag das Programm „Korea-Reise in New York mit Squid Game“ für 80 Teilnehmer.Man habe das „Squid Game“-Fieber in den USA spüren können, weil sich innerhalb einer Woche 3.114 Menschen um die lediglich 80 Plätze beworben hätten, sagte Park Jae-seok, Chef des KTO-Büros. Mit der Veranstaltung solle das Interesse der Amerikaner an Touren nach Südkorea erhöht werden. Dies zu einer Zeit, in der die Neugier auf die koreanische Kultur auf dem Höhepunkt sei.Die Teilnehmer versammelten sich in grünem Trainingsanzug vor dem Metropolitan Museum of Art. Sie besuchten die dortige Sammlung der koreanischen Kunst, das Koreanische Kulturzentrum sowie die Koreatown in Manhattan und lernten auf der Tour Südkorea auf indirekte Weise kennen.