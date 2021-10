US-Außenministerium: Diplomatie wirksames Mittel für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat in Bezug auf das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel die auf Diplomatie fokussierte Position der Biden-Regierung gegenüber Nordkorea betont.Das Ressort forderte Nordkorea erneut auf, sich auf einen Dialog einzulassen.Entsprechendes sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse.Auf die Frage, ob Nordkorea an der 26. UN-Klimakonferenz im November in Großbritannien teilnehmen werde und ob die USA dort einen Kontakt mit Nordkorea planten, antwortete Price, das sei ihm im Moment nicht bewusst.Anschließend sagte er, was man in Bezug auf Nordkorea im Großen und Ganzen gesagt habe, sei, dass man glaube, dass Diplomatie das effektivste Mittel sei, um das übergeordnete Ziel, nämlich eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, zu erreichen.Nordkorea zählt zu den Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention und hat vor, wie bisher an der diesjährigen Klimakonferenz teilzunehmen. Wie verlautete, werde Nordkorea jedoch aufgrund von Covid-19 keine Delegation aus Pjöngjang schicken. Stattdessen sollen Mitarbeiter seiner Botschaft in London daran teilnehmen.