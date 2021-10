Nordkorea elftes Jahr in Folge als Hochrisikoland in Bezug auf Geldwäsche eingestuft

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist seit 2011 das elfte Jahr in Folge von der internationalen Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche FATF als Hochrisikostaat eingestuft worden, für den Sanktionen erforderlich sind.Nach Angaben der südkoreanischen Finanzdienstekommission am Dienstag beließ die Financial Action Task Force (on Money Laundering) bei der jüngst in Paris beendeten Plenarversammlung Nordkorea und Iran weiter als Hochrisikostaaten, gegen die Gegenmaßnahmen erforderlich sind.Die FATF prüft den Stand der Umsetzung ihrer Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche in einzelnen Ländern. Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse veröffentlicht die Organisation bei jeder Plenarversammlung die Liste der Hochrisikoländer, für die wegen gravierender Mängel Maßnahmen ergriffen werden müssen, und die der Länder unter verstärkter Überwachung.Die Hochrisikoländer werden in zwei Gruppen eingeteilt, eine Gruppe, für die Gegenmaßnahmen erforderlich sind, und eine andere, für die verstärkte Sorgfaltspflichten gelten.Den Staaten der ersten Gruppe wie Nordkorea und Iran werden Sanktionen auferlegt, wie ein Stopp der Finanztransaktionen mit anderen FATF-Mitgliedern und das grundsätzliche Verbot der Einrichtung von Auslandsbüros ihrer Finanzunternehmen.Die Zahl der Länder unter verstärkter Überwachung stieg auf 23. Jordanien, Mali und die Türkei wurden neu auf die Liste gesetzt.