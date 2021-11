Vierte ranghohe Regierungsgespräche zwischen Südkorea und Kamerun am Sonntag stattgefunden

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-moon hat letzte Woche in Kamerun die vierten ranghohen Regierungsgespräche geführt.Das Außenministerium in Seoul gab am gestrigen Sonntag bekannt, Vizeaußenminister Choi habe am Donnerstag und Freitag Kamerun besucht und sei unter anderem mit seinem Amtskollegen Felix Mbayu zusammengekommen.Zu den wichtigsten Ergebnissen zähle der Abschluss des Abkommens für die Visa-Befreiung für Inhaber von Diplomatenpässen. Darüber hinaus hätten Maßnahmen für die bilaterale sowie internationale Kooperation auf der Agenda gestanden.Choi habe außerdem Kamerun um Unterstützung für die frühere Außenministerin Kang Kyung-hwa gebeten. Kang kandidiert für das Amt des Generalsekretärs der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).Südkorea und Kamerun feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Das zentralafrikanische Land wird nächstes Jahr in Korea den ständigen Sitz seiner diplomatischen Vertretung einrichten.Südkorea stellte dem Land letztes Jahr Artikel für Quarantänemaßnahmen im Wert von 920.000 Dollar zur Verfügung. Dieses Jahr wird ein Entwicklungsprojekt im Wert von 18 Milliarden Dollar vorangetrieben.