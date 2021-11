Steuerzahler fordern Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Steuer für Immobilienbesitz

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Steuerzahlern will die Prüfung einer eventuellen Verfassungswidrigkeit der umfassenden Steuer für den Immobilienbesitz erwirken.123 Steuerzahler, denen diese Steuer für das Jahr 2020 auferlegt wurde, beantragten am Montag beim Verwaltungsgericht Seoul, das Verfassungsgericht um die entsprechende Prüfung des Gesetzes über diese Steuer zu bitten.Ein Gericht kann beim Verfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes beantragen, sollte das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens davon abhängen, ob das Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht.Die Vertreter der Gruppe betonten, dass die gesetzlichen Bestimmungen über die deutliche Erweiterung des Kreises der von der Steuer betroffenen Menschen und die Erhöhung des erklärten Steuerbetrags das Vermögensrecht in seinem Kern verletzten.Die Gruppe hatte im Juli eine Klage gegen die 24 Finanzämter der Stadt Seoul eingereicht, um die Zurücknahme der Auferlegung dieser Immobiliensteuer zu verlangen.Die umfassende Steuer für Immobilienbesitz wird bei Personen eingetrieben, wenn der Wert deren Wohnungen oder Grundstücke einen bestimmten Richtwert überschreitet.