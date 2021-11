Behörden wollen Kriterien für Zuteilung von Intensivbetten für Corona-Patienten verschärfen

Photo : YONHAP News

Die Corona-Lage in Südkorea spitzt sich weiter zu.Die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen kletterte um über 1.400 auf 4.116. Es wurden 35 neue Todesfälle gemeldet, damit so viele wie seit Beginn der vierten Welle im Juli nicht mehr.Die Zahl der kritisch kranken Patienten stieg um 37 auf 586. Damit wurde der von der Regierung festgelegte Richtwert von 500 für ein stabiles Management weit übertroffen. Es droht ein Sprung über die 600er-Schwelle.Die Regierung hatte ursprünglich vor, ab nächster Woche zwei Wochen lang die Umsetzung der Stufe 1 zur Rückkehr in die Normalität in den vergangenen vier Wochen zu überprüfen, um am 13. Dezember zur zweiten Phase überzugehen. Die Umsetzung des Vorhabens erschwerte sich jedoch aufgrund des rapiden Anstiegs der Zahl der kritisch Erkrankten.Ministerpräsident Kim Boo-kyum warnte bei einer Regierungssitzung am Mittwoch vor einer dringlichen Situation. Die Corona-Lage sei kritischer als erwartet, man müsste jederzeit überprüfen, einen Notfallplan umzusetzen.Kim forderte die Seuchenkontrollbehörden auf, zügig Kraftreserven für die medizinische Versorgung zu mobilisieren.Die Behörden haben vor, in den ausschließlich für Covid-19-Patienten bestimmten Krankenhauszimmern die Patientenzahl pro Zimmer im zulässigen Rahmen zu erhöhen. Zudem werden die Kriterien für die Zuteilung von Intensivbetten verschärft, damit diese Betten für Patienten zur Verfügung stehen können, die unbedingt intensivmedizinisch versorgt werden müssen.Außerdem wurde beschlossen, auch Patienten in den Behandlungszentren für Corona-Patienten mit mildem Verlauf und den Pflegekliniken Antikörper-Medikamente zu verabreichen. Solche Medikamente wurden bisher unter anderem den für die Behandlung von Infektionskrankheiten bestimmten Krankenhäusern bereitgestellt.Die Regierung will am Donnerstag den Ausschuss für die Unterstützung der Rückkehr zur Normalität einberufen, um über Maßnahmen zur Verschärfung der Seuchenkontrolle zu diskutieren.