Samsung will Chip-Fabrik in Texas bauen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will in Taylor im US-Bundesstaat Texas eine Chip-Fabrik bauen.Dies gaben der Vizevorsitzende von Samsung Electronics Kim Ki-nam und der texanische Gouverneur Greg Abbott vor der Presse bekannt.Die neue Fabrik wird auf einer Fläche von fünf Millionen Quadratmetern gebaut werden, etwa 25 Kilometer von der Samsung-Chipfabrik in Austin entfernt.Mit 17 Milliarden Dollar wird Samsung seine bisher größte Investition in den USA tätigen. In der modernen Fabrik würden Chips und Prozessoren für mobile Geräte, 5G, leistungsstarke Computer und Künstliche Intelligenz gebaut.Dadurch wolle das Unternehmen der zunehmenden Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern gerecht werden und zur Stabilisierung der globalen Lieferketten beitragen, teilte Samsung Electronics am Mittwoch mit.Das Projekt zielt darauf ab, bis 2030 nicht nur im Speicherchip-, sondern auch im Systemchipbereich die weltweit führende Position zu erobern.Als Kandidaten-Standort für eine neue Fabrik waren Taylor und Austin in Texas und Goodyear in Arizona im Gespräch.Die Stadt Taylor hat Samsung neben einer Steuerbegünstigung in Höhe von 340 Milliarden Won zugesichert, die Vermögenssteuer zu 92,5 Prozent zurückzuerstatten.